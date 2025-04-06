اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في العاصمة القاهرة.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة إكسترا نيوز، الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وهما يتجولان في منطقة خان الخليلي بالقاهرة.

وحرص مواطنون على ترديد هتاف للرئيس السيسي منها «بنحبك يا سيسي»، فيما حرص الرئيس ونظيره الفرنسي على مصافحتهم.

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر في مستهل زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وتستغرق زيارة ماكرون 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة الحاجة الملحة لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

الزيارة وهي الرابعة في تاريخ زيارات ماكرون إلى مصر، تشهد توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

ويزور ماكرون جامعة القاهرة حيث يشهد توقيع شراكات بين جامعات فرنسية ومصرية، كما يجري زيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو المقبل.

ويجري ماكرون زيارة إلى العريش حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.