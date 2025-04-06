بالتزامن مع عيد ميلاد نجم الأكشن العالمي جاكي شان أعلن عن المقطع الدعائي الرسمي لأحدث أفلامهKarate Kid : Legends والذي من المقرر أن ينطلق في السينمات خلال شهر مايو القادم.

ويحتفل النجم العالمي شان كونغ سانغ "جاكي شان" بعيد ميلاده في 7 أبريل الجاري، وهو مواليد عام 1954، ورغم تقدمه في العمر لا يزال يقدم أعمال تدمج فنون القتال والدفاع عن النفس سواء بمفرده أو مع أجيال جديدة من نجوم الأكشن، وفي أحدث أفلامه القادمة يشاركه البطولة رالف ماتشيو.



يبدأ المقطع الدعائي للفيلم بمشهد لجاكي شان، وهو يعيد تمثيل دور السيد هان من فيلمه "فتى الكاراتيه" الذي عرض عام 2010، وهو يتحدث مع أحد طلابه، لي فونج، الذي يلعب دوره بن وانج، ويواجه لي صعوبة في التحول إلى حياة جديدة في أمريكا مع والدته "مينج نا وين"، على الرغم من أنه تمكن من تكوين صداقة مع فتاة تدعى "ميا" التي تلعب دورها سادي ستانلي.

وينتهي المقطع الدعائي بمشاهد من لي والسيد هان وهم يقاتلان، مع نص يقول "العائلة" و"الشرف" و"التقاليد" و"الإرث".

وعرض المقطع الدعائي قبل الإعلان عنه على خشبة المسرح في CinemaCon في لاس فيجاس يوم الاثنين الماضي بحضور أبطاله بن وانج ورالف ماتشيو، وسينما كون هو مهرجان ترويجي للأفلام الجديدة حضره أصحاب دور العرض في الولايات المتحدة، وجاء هذا العرض قبل إصدار الفيلم في 30 مايو القادم.

الفيلم إنتاج شركة سوني كولومبيا بيكتشرز ومن إخراج جوناثان إنتويستل، مخرج فيلم "نهاية العالم اللعين "، وسيناريو روب ليبر.

يثير فيلم "كاراتيه كيد" تساؤلاتٍ كثيرة حول علاقته بمسلسل "كوبرا كاي" الناجح، والذي انتهى من عرض موسمه السادس، وكشف مخرج العمل منذ ذلك الحين أنه كان على تواصلٍ مع مُبدعي "كوبرا كاي"، جوش هيلد، وجون هورويتز، وهايدن شلوسبيرغ، وأكد أن "كاراتيه كيد" سيكون "جزءًا جديدًا" من عالم "كوبرا كاي" الناجح.

وكان آخر أعمال جاكي شان في السينما فيلم panda paln والذي عرض عالميا في يناير بداية العام الجاري، ولم يحقق نجاحا ضخما، وحصل الفيلم على تقييمات تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة على المنصات المختلفة المعنية بتقييمات الأفلام والمنصات الإخبارية، ومن بينها "5/1" على منصة South China Morning Post، و"10/5.3" على IMDB، و"5/2" على Voices From The Balcony.

ورشحت منصة commonsensemedia الفيلم كنوع من الأفلام العائلية، التي لا يجب أن يعول عليها الآباء لأنه فيلم موجه للأطفال بشكل أساسي، وحددت السن المناسب للفيلم أنه بداية من عمر 10 سنوات فما فوق.