4 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران

شنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 4 غارات جديدة على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران غرب الحديدة.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثين إن الطيران الأميركي نفذ 5 غارات أخرى على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غرب البلاد، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن كمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وسبق أن استهدفها الطيران الأميركي قبل أيام.

وفي هذا السياق أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم، أن الضربات ضد الحوثيين "مستمرة على مدار الساعة" ونشرت صوراً جديدة للعمليات ضد الجماعة عبر حسابها على منصة اكس.

كانت واشنطن قد بدأت منذ أكثر من أسبوعين استهداف مناطق يسيطر عليها الحوثيون لدفعهم إلى وقف هجماتهم البحرية.

وأعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي عن عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عدداً من كبار المسؤولين الحوثيين.

Our dedicated service members of the Harry S. Truman carrier strike group are on station, launching continuous operations 24/7 against Iran-backed Houthis...#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/37K8ktC1QB