ماليزيا تضغط لرد منسق من جانب دول جنوب شرق آسيا على الرسوم الجمركية

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن بلاده ستقود جهودا لتنسيق رد إقليمي من جانب دول جنوب شرق آسيا تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أنور، في خطاب عبر تقنية الفيديو نشره على قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، مساء اليوم الأحد، أن ماليزيا بصفتها رئيسة منظمة آسيان، سوف تقود الجهود لتكوين جبهة إقليمية موحدة، والحفاظ على سلاسل إمداد مفتوحة ومرنة، وضمان سماع الصوت الجماعي لمنظمة آسيان بشكل واضح وقوي على الساحة الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وفي منشور منفصل، قال أنور، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين بشأن اتخاذ رد جماعي من جانب دول المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بأنور مساء اليوم الأحد، وفقا لتقارير إعلامية محلية في إندونيسيا.

وتعد دول رابطة دول جنوب شرق آسيا وهي مجموعة تضم 10 دول في المنطقة من بين الأكثر تضررا برسوم الولايات المتحدة الجمركية.