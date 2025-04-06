تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و536 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار ال24 ساعة الماضية، تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و536 شاحنة و300 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 7 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1285 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع، و312 شاحنة و270 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و 224 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، واستقبل الميناء أمس العبارة أمل، ومغادرة السفن "الحرية، بوسيدون اكسبريس، سينا".

وشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع، و 255 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "الحسين، آور، آيلة"، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2، وعلى متنها 260 سيارة بوزن 520 طنا قادمة من جدة.