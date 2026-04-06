 استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان
الإثنين 6 أبريل 2026 10:16 ص القاهرة
استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 9:47 ص

استشهد سبعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان، حسب إعلام محلي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "نفذت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة عند دوار كفررمان - النبطية؛ ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص كانوا في داخلها واندلاع النيران فيها".

وأشارت إلى "استهداف مسيرة معادية في محيط محطة محروقات، قبيل دوار كفررمان لجهة النبطية بغارة"، لافتة الى "تعرض محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا، لغارة نفذتها مسيرة معادية أدت الى سقوط شهيد".

وشن طيران الاحتلال، فجرا سلسلة غارات مستهدفا مبنى سكنيا في مدينة النبطية ودمره، كما دمر منزلا بغارة في بلدة حاروف، كما تعرضت بلدة جبشيت لغارة.

وطبقا للوكالة، "أدت الغارة على مشغرة في البقاع الغربي فجر اليوم إلى سقوط شهيدين و5 جرحى في حصيلة أولية".

