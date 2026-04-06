قامت شركة "أنجكاسا بورا إندونيسيا" المشغلة للمطارات المملوكة للدولة في مدينة تانجيرانج بإقليم بانتين الواقع في أقصى غرب البلاد، بتحويل مسار عدة رحلات جوية، اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا سيما خلال عملية الهبوط في مطار سوكارنو هاتا الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن يوديستياوان، المسئول في قسم الاتصالات والشئون القانونية بشركة "أنجكاسا بورا" لمطار سوكارنو هاتا الدولي، قوله إن تحويل مسار الرحلات جاء بسبب هطول الأمطار الغزيرة واحتمالية حدوث تغيرات في اتجاه الرياح، مما قد يعطل حركة الطيران.

وأضاف: "لقد أثرت هذه الظروف على حركة الطيران، ولا سيما خلال عملية الهبوط في مطار سوكارنو هاتا".

وبناء على بيانات واردة من مركز عمليات المطار، فقد تم تحويل مسار 12 رحلة إلى مطارات أخرى، فيما خضعت 14 رحلة لإجراءات تنظيم، كما قامت 13 رحلة بعدة مناورات للهبوط، وعادت رحلة واحدة إلى ساحة انتظار الطائرات.