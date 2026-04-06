سفينة ثالثة مملوكة لتركيا تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو، اليوم الاثنين، أن سفينة تعود ملكيتها إلى شركة تركية عبرت مضيق هرمز الأحد، هي الثالثة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير على منصة إكس "بفضل جهودنا المشتركة مع وزارة الخارجية، عبرت السفينة التركية أوشن ثاندر، التي كانت في طريقها إلى ماليزيا محملة بالنفط الخام من العراق، مضيق هرمز مساء أمس دون أي عوائق"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية، ترفع "أوشن ثاندر" علم بنما، وكانت قد أبحرت من ميناء مدينة البصرة في جنوب العراق.

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر بحري للطاقة عالميا، حيث يمر عبره أكثر من خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما يجعله نقطة استراتيجية حساسة تربط الخليج العربي بالمحيط الهندي.

ويربط المضيق، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران، الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويتميز بعمقه واتساعه الكافيين لاستيعاب أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، ويُعد من أهم الممرات المائية الحيوية لنقل النفط، وتتدفق كميات هائلة من النفط عبر المضيق.