روسيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال مسئول إقليمي في كورسك بتوجيهات أوكرانية

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، خطة مواطن روسي لشن هجوم ضد مسئول رفيع المستوى في مقاطعة كورسك، بناء على تعليمات من جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله، في البيان: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطا غير قانوني لمواطن روسي، كان يخطط لهجوم إرهابي ضد مسئول رفيع المستوى في مقاطعة كورسك".

وأشار الجهاز في البيان، إلى أنه "بناءً على تعليمات جهاز المخابرات الأوكرانية، قام الجاني باتخاذ تدابير تحضيرية لارتكاب هجوم ضد مسئول إقليمي رفيع المستوى".

وجاء في بيان أنه: "لتحقيق ذلك، قام بإجراء مراقبة للوضع قرب مبنى حكومة كورسك الإقليمية لتحديد وقت ومسارات الوصول والمغادرة، فضلاً عن موقع العبوة الناسفة. وأرسل المعلومات التي حصل عليها، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، إلى العدو عبر تطبيق المراسلة الأجنبي "تليجرام".