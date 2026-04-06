الاتحاد الدولي للناشرين يعلن برنامجه الثقافي بمعرض بولونيا لكتاب الطفل

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، عن أبرز الفعاليات الثقافية المقرر تنظيمها على هامش معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل، بمشاركة نخبة من صناع النشر حول العالم، وبحضور قيادات الاتحاد، في مقدمتهم الرئيسة جفانتسا جوبافا، ونائب الرئيس جيوفاني هوبلي، والأمين العام خوسيه بورجينو.

وتنطلق الفعاليات يوم الاثنين الموافق 13 أبريل، حيث يُقام حفل الافتتاح في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقهى الرسامين "سنترو سيرفيزي. ويعقبه في الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، تنظيم ورشة «رسم المساواة: الرسوم التوضيحية المراعية للنوع الاجتماعي في كتب الأطفال» بمنطقة ورش العمل في القاعة 30.



وتُعقد في الساعة الثالثة والنصف عصرًا وحتى الخامسة والربع مساءً، جلسة بعنوان «بناء جيل المستقبل من القراء: أفضل الممارسات والسياسات لتشجيع القراءة» بمقهى الرسامين.

فيما يختتم اليوم بحفل توزيع جوائز بولونيا في السابعة والنصف مساءً بقصر ري إنزو، متضمنًا جوائز التميز من اتحادالكتب التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

تتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 14 أبريل، بجلسة بعنوان «قصص تغيرنا: المساواة بين الجنسين من خلال أدب الأطفال»، والتي تُعقد في الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الواحدة وعشرين دقيقة ظهرًا، وذلك بمقهى الفصل التالي في القاعة 29.

ويشهد يوم الأربعاء 15 أبريل، عقد جلسة «النشر كأداة للقوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية» تكتبها رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وذلك في الواحدة ظهرًا وحتى الواحدة وخمسين دقيقة، بقاعة BB+.

ويعقبها في الثانية ظهرًا وحتى الثانية وخمسين دقيقة، حوار مفتوح بعنوان «من يحق له أن يكون البطل؟ الصور النمطية للجنسين في كتب الأطفال»، وذلك بمقهى الفصل التالي في القاعة 29.