الأردن: اعتراض مسيرتين إيرانيتين وسقوط ثالثة وصاروخ بالمملكة

أعلن الجيش الأردني، الاثنين، التصدي لمسيرتين أطلقتا من إيران، فيما لم تتمكن دفاعاته من اعتراض ثالثة وصاروخ سقطا داخل أراضي المملكة.

وفي بيان مشترك مع مديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية)، قال مديرية الإعلام العسكري في الجيش الأردني: "إن سلاح الجو الملكي تصدى لمسيرتين، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض صاروخ إيراني ومسيرة ثالثة".

وبينت المديرية أن "الصاروخ والمسيرة سقطا داخل أراضي المملكة".

من جانبها، أفادت مديرية الأمن العام أن "الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة".

وأشارت إلى "وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث".

واستدرك بالقول: "تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع وحالته جيدة".

والسبت، كشف الجيش الأردني عن اعتراض 261 صاروخا وطائرة مسيرة من أصل 281 استهدفت مواقع منشآت حيوية منذ بدء الحرب الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران خلف آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.