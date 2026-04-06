مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية بمنطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية

أدى مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، صلوات تلمودية في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان وصل الأناضول، إن مستوطنين أدوا صلوات تلمودية ورقصات وحفل غنائي في منطقة المالح في الأغوار الشمالية.

وأضافت أن تواجد المستوطنين في المنطقة يثير حالة من القلق بين الأهالي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس استمرار محاولات السيطرة على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية في الأغوار الشمالية.

وأكدت المنظمة أن استمرار الاقتحامات يزيد من التوتر ويهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل لحماية السكان ووقف الممارسات الاستيطانية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر 2023، والتي تستهدف القرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، وتشمل القتل والإصابة والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1140 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من احتمال تصعيد إضافي في المنطقة.​​​​​​​