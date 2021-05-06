أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها بفرحة الجمهور لشفائها بعد ظهورها بصحة جيدة في صور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر عملية أجرتها في أنفها، مشيرة إلى أن دعوات الناس وحبهم لها كان سببًا في شفائها.

وقالت خلال مداخلة عبر تطبي «zoom» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، إنها كانت قلقة جدًا من إجراء العملية؛ نظرًا لأنها تفاجأت بطولة المدة التي ستقضيها للانتهاء من العملية، موضحة أن خضعت لـ 4 عمليات، أولاهم استغرقت 11 ساعة.

وأضافت أن آخر عملية أجرتها كانت خلال الأسبوع الماضي، معربة عن قلقها أثناء إجراء العمليات ما جعل حالتها النفسية سيئة.

وعن شعورها لحظة تمكنها من الشم وتذوق الطعام، وصفته «حسيت أن أنا اتولدت من جديد»، لافتة إلى أن المحنة التي مرت بها خلال مرضها علمتها أن من يحبها بصدق هو من سيتواجد بجوارها خلال شدتها.

وتابعت: «في ناس كتيرة أوي كنت فكراهم طول عمري واقفه في ضهرهم وموجودة معاهم وهم محتاجينلي، فلما حصلي كده محدش فيهم كان بيسأل عليا إلا لما أنا اتكلمت، فلقيت نجوم كبار أنا مشتغلتش معاهم قبل كدا بيكلموني مكنتش أحلم يكلموني ويطمنوا عليا وساعدوني أسافر حتى من غير أوراق لأن السفارة كانت مقفولة».

وتوجهت بالشكر للحكومة على مساعدتهم لها للسفر إلى الخارج لتجري عمليتها، معلقة أنها كانت فقدت الثقة بنفسها كبنت لعدم زواجها وإنجابها الأطفال.

وأشارت إلى أنها ستتابع مع أحد الدكاترة المصريين لحين حلول شهر أغسطس الذي ستسافر فيه مرة أخرى إلى الوليات المتحدة لكي يطمئن الطبيب على استقرار حالتها.

