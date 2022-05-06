إيطاليا تسجل 48 ألفا و715 إصابة جديدة بكورونا و138 وفاة

سجلت إيطاليا 48 ألفا و715 إصابة بفيروس كورونا، و138 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و682 ألفا و626، والوفيات إلى 164 ألفا و179 حالة

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و3 آلاف و135 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.