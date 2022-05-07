أوجستي بوش: أتمنى أن نهدي لقب دوري السلة لجماهير الأهلي

تحدث أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهات نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 أمام نادي الاتحاد السكندري.

وقال أوجستي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "ستكون سلسلة مباريات قوية أمام نادي الاتحاد في الدور النهائي، كل مباراة خضناها هذا الموسم ضد الاتحاد كانت تنافسية ومتقاربة، لذلك سنفكر في كل مباراة على حدة".

وتابع: "حاليا نفكر في المباراة الأولى التي اتوقع ان تكون متقاربة في المستوى كما قلت، هم يملكون هدافون ومسددون جيدون، أيضًا يملكون دفاع صلب، لذلك علينا إيجاد طريقة حتى نستطيع التسجيل أمامهم بشكل جيد وفي نفس الوقت ندافع بشكل قوي ضدهم".

وأضاف: "هذه هي طريقتنا المعروفة، الدفاع بشكل جيد والذي سيمثل تحدي أمام فريق بمثل هذه الإمكانيات، لكن كما قلت في هذه السلسلة علينا التفكير في كل مباراة على حدة".

وواصل أوجستي: "كل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة، توقيت المباراة يكون مختلف، مستوى اللاعبين يكون مختلف، ما حدث في المباريات السابقة التي فزنا بها أو فاز المنافس بها لن يكون لها تأثير على مباريات النهائي، الأمر يتوقف على اللاعبين وإمكانياتهم في أرض الملعب".

مختتمًا تصريحاته: "كل ما نتمناه داخل الفريق من الجماهير أن يساندونا في النهائي، نحن نشعر بدعمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللحظات التي نراهم فيها في الشوارع، نحن سعداء بالأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، ونتمنى ان شاء الله ان نتوج باللقب من أجلهم".