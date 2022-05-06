بحث ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الجمعة، مع سفير سوريا في موسكو رياض حداد؛ تحقيق تسوية شاملة في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان مقتضب أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مع التركيز على مهام المضي قدما نحو تسوية شاملة في الجمهورية السورية في إطار صيغة أستانا".

كما تم بحث - بحسب البيان - بعض القضايا الملحة الخاصة بالتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية.

وكان بوجدانوف قد أعلن أمس الخميس أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.