وزير داخلية لبنان: مشاركة المغتربين بالانتخابات النيابية مؤشر جيد على الرغبة في التغيير

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، أن مشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات النيابية اليوم تعد مؤشرًا جيدًا على الرغبة في التغيير، مشددًا العمل على إنجاز الاستحقاق الدستوري بالداخل في موعده بمنتهى الشفافية.

وأضاف مولوي في تصريحات مساء اليوم الجمعة، أن اللبنانيين المغتربين يعدون جزءًا من النسيج اللبناني، متمنيًا أن تكون نسبة الاقتراع في الداخل جيدة أيضًا وأن يختار اللبنانيون ممثليهم الحقيقيين والصادقين لولائهم لوطنهم.

وأوضح أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية في الداخل، مؤكدًا الانتهاء من التحضيرات اللازمة لها.

وانطلقت الانتخابات النيابية اليوم عبر فتح مراكز الاقتراع بالمرحلة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول تعتمد يوم الجمعة إجازة أسبوعية، فيما تجرى الانتخابات في باقي الدول بعد غد الأحد.

وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تضم اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات بأكثر من 13 ألف ناخب يليها قطر ثم الكويت وسوريا، فيما يحق لـ 709 لبنانيين بالتصويت في مصر.