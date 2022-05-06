محافظ الإسكندرية: ١١ حملة لإزالة البناء المخالف على مدار أيام عيد الفطر المبارك





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إنه تم شن ١١ حملة على مدار أيام عيد الفطر المبارك لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالأحياء ، موجها رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة.



وشدد الشريف في بيان اليوم الجمعة علي شن حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع إتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.



قادت عزة سعد رئيس حي وسط، حملة لإزالة عدد ٢ تعدي علي أراضي زراعية بأبيس وذلك بناء علي الرصد والمرور الميداني، وخلال الحملة تم إزالة تعدي علي قطعه أرض زراعية بمساحة ٣٠٠ متر بقرية أبيس٨/١٠ كما تم إزالة تعدى آخر على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر، بقرية الروضة الجديدة أبيس السابعة، وتمت الإزالة بالكامل.

كما قادت رئيس حي وسط حملة أخرى أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بعقار بمنطقة محرم بك وهدم الحوائط المخالفة في الحال بمشاركة قسم محرم بك.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف لفتح ودمج محلين بشارع محمد فريد، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ المعدات.

وشن الحي حملة بالتنسيق مع وحده التدخل السريع بالمحافظة، توجهت إلى عزبة الشركة، وتم خلالها فك شده بالدور الثاني علوي بالكامل. هذا وشن حملة أخرى تم خلالها إزالة شدة خشبية بجوار مدرسة الشيخ محمد الغزالى خورشيد الدور الثانى علوى وتم فكها بالكامل بتواجد.

وخلال المرور الميداني بالحي تلاحظ أعمال شده خشبية بمنطقة المراغى شارع الجامع

وآخر شارع الرحمة رقم ٣ وعلى الفور نفذت حملة تم خلالها فك الشده الخشبية.



وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة إزالة موسعة بمنطقة خورشيد القبلية الطريق الزراعي بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وخلالها تم إزالة مخالفات البناء على هيئة بناء اسوار والتحفظ على ٢ طن أسمنت وغيرها من الأدوات المستخدمة في البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم فحص البلاغ الوارد بشأن وجود بناء مخالف في عزبة الموظفين، حيث اتضح وجود شروع في بناء مخالف بالطابقين الرابع والخامس، وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تم حل الشدة الخشبية بالكامل وتخريب الأعمدة والتحفظ على كمية من الخشب.



وقاد محمد عبد الله رئيس حي العامرية أول حملة إزالة بناء مخالف فى المهد بمنطقة عبد القادر قبلى مصرف غرب النوبارية خلف مصنع أمعاء زهرة الياسمين عبارة عن سملات وأعمدة وسور محيط بقطعة أرض علي مساحة نحو ٥٠٠ متر. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة لإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص بمحل بشارع أم السلطان بالورديان، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات وتم واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات.

كما نفذ الحي حملة لإزالة المخالفات تم فيها إزالة ٢ كشك خشب مخالف بدون ترخيص بشارع الطابية.