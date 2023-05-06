محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات الرقابة بعد تحريك أسعار المواد البترولية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية بعد تحريك الأسعار أو استغلال المواطنين.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية، بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول.



وقادت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور اللواء عصمت الأشقر، مستشار محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.



وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، شملت الحملة المرور على محطات الوقود (بطريق الحرية، وشارع الجواهر، منطقة سموحة، وشارع مصطفى كامل، منطقة فلمنج، منطقة جليم)، وتم التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وتوافر المنتج، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أي مبلغ يختلف عن السعر المحدد.



وكثف حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة حيث شملت الحملة محطات الوقود (بأبي الدرداء وعثمان أباظة وشارع النصر، السيد محمد كريم).



كما تم المرور بالموقف المعتمد (بسينما ريكس، والمواقف العشوائية بالعدوي، ورأس التين، وسانت كاترين، ميدان التحرير والباب الأخضر)، وتم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.



ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز حيث تم التنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير.



وتابع حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بكل مواقف سيارات الأجرة على امتداد الحي للتصدي لأي استغلال، ومتابعة تركيب ملصقات التعريفة الجديدة للسولار بمحطات الوقود.



فيما تابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي الالتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف بنطاق الحى بداية من (وادي القمر، والدخيلة، والبيطاش، والهانوفيل، وأبو يوسف، والكيلو 21 والطريق الدولي، والساحلي وأم زغيو).



وأجرى رئيس حي العامرية ثان، المرور على المواقف بنطاق الحي والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.