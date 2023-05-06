استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، 6 مايو 2023، ليسجل سعر الكيلو 65 جنيها عند باب المزرعة، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة لكيلو الدواجن يتراوح بين 71 و73 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و160 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 72 و74 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض تراجعت بنحو 12 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الطبق 89 جنيها عند باب المزرعة، مشيرا إلى أن سعر الطبق يتراوح للمستهلك بين 100 و105 جنيهات، حسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

وأشار السيد إلى انخفاض أسعار البيض الأحمر بنحو 8 جنيهات منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، ليسجل سعر الطبق في المزرعة 93 جنيها، ويصل إلى المستهلك بـ 105 و108 جنيهات.