فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام كل الأدوات للدفاع عن اقتصاداته ضد الصين

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في باريس إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام كل الأدوات المتاحة للدفاع عن اقتصاداته إذا لم تسمح الصين بوصول عادل إلى أسواقها.

وأوضحت فون دير لاين إن المنتجات الصينية التي تحظى بدعم كبير مثل المركبات الكهربائية والصلب تغزو أوروبا وقالت إن العالم لا يستطيع استيعاب فائص الإنتاج الصيني.

جاءت تصريحات فون دير لاين بعد اجتماع مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون وشي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا قبل التوجه إلى صربيا والمجر في أول جولة إلى الاتحاد الأوروبي منذ خمسة أعوام.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "لكي تكون التجارة عادلة، يجب أن يكون الوصول إلى الأسواق متبادلا.. لقد ناقشنا كيفية تحقيق تقدم حقيقي في الوصول إلى السوق. أنا واثقة أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم.

في الوقت نفسه، نحن مستعدون لاستخدام كل أدوات الدفاع التجارية لدينا إذا لزم الأمر".

وكانت فون دير لاين قد قالت خلال الاجتماع ثلاثي مع شي وماكرون في قصر الإليزيه بباريس "الصين مهمة للاتحاد الأوروبي للتصدي للتحديات العالمية الرئيسية".

وأشارت إلى الكفاح ضد أزمة المناخ كواحدة من هذه التحديات.

وأضافت "وعلاوة على ذلك، كل من الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصلحة مشتركة في استتباب الأمن والسلام وفي الأداء الفعال للنظام الدولي المستند إلى القواعد".

وقال شي أيضا إن "العالم يمر بتغييرات مضطربة. وبالتالي يجب على الصين وأوروبا تعميق شراكتهما وتعزيز ثقتهما المتبادلة"، على حد قوله.

وطمأنت فون دير لاين الرئيس الصيني قائلة إن الاتحاد الأوروبي يريد علاقات جيدة مع الصين.

وقالت "بالوضع في الاعتبار الثقل العالمي للصين، فإن تعاوننا رئيسي لضمان احترام متبادل لتجنب سوء فهم والتوصل لحلول للتحديات العالمية".

من جانبه، شدد ماكرون على أن "الوضع الدولي يجعل الحوار الأوروبي الصيني ضروريا أكثر من ذي قبل. ونحن عند نقطة تحول في تاريخنا تتطلب منا مواجهة التحديات الهيكلية".