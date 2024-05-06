الأونروا: الهجوم على رفح يعني المزيد من المعاناة والوفيات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الهجوم الإسرائيلي على رفح، سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لـ 1.4 مليون مواطن.

وأكدت الأونروا في تصريح نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنها ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة للناس، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح، والنزوح إلى خان يونس.

وطالب جيش الاحتلال في منشور ألقي من الطائرات، وعبر رسائل قصيرة وصلت هواتفهم، بضرورة إخلاء المناطق الشرقية لرفح كجزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق".

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف الليلة الماضية استهدف نحو 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من الفلسطينيين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل.