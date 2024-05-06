لندن: هناك نحو 9000 فرد يخدمون حاليا ضمن الوحدات الشيشانية الموالية لروسيا بأوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأنه من المرجح أن يكون هناك نحو 9000 فرد يخدمون حاليا ضمن الوحدات الشيشانية الموالية لروسيا في أوكرانيا.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن القوات الشيشانية الموالية لروسيا تقاتل في أوكرانيا منذ عام 2014، مضيفا أنه قد تم إرسال تشكيلات شيشانية إضافية إلى أوكرانيا في بداية العملية الروسي الشاملة في عام 2022.

ومع ذلك، فبعد أن تكبدت الوحدات الشيشانية خسائر فادحة في البداية، صارت مهمتها إلى حد كبير هي، إجراء عمليات أمنية في المناطق الخلفية للقوات، وصارت موضع سخرية باعتبارها قوات الـ"تيك توك"؛ بسبب تصرفاتها الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أنه منذ انسحاب مجموعة فاجنر الروسية الخاصة من الخطوط الأمامية بداية من مايو من عام 2023، تم الضغط على الوحدات الشيشانية للعودة إلى الخدمة على الخطوط الأمامية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.