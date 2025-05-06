اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية"، بمشاركة 60 عضواً من النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، بداية من درجة معاون نيابة حتى رئيس نيابة.

وكانت فعاليات افتتاح ورشة العمل تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق، التي جرى عقدها خلال الفترة من 4 - 6 مايو الجاري، بمقر هيئة الاستعلامات بمحافظة سوهاج.

وقد شهدت حضور كل من المستشار عبد الحميد رسلان - مدير مكتب فني سوهاج، المستشار أحمد عبد الرحيم - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، المستشار محمد أبو عميرة - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج.

واستهلت فعاليات الختام اليوم بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير المركز، رحّب فيها بالسادة الحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تكون ورشة العمل قد حققت أهدافها المرجوة، وأسهمت في تعزيز المعرفة القانونية لدى المشاركين.

كما وجّه التحية للدكتور عدنان بدوي - مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج، على تعاونه المثمر مع النيابة الإدارية.

وأكد مدير المركز خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة في دعم أعضاء النيابة الإدارية على مستوى نيابات الجمهورية في مجال التحقيق والتصرف، من خلال استعراض كافة الإشكاليات التي قد تواجههم أثناء إجراء التحقيقات، لا سيما ما يتعلق بقضايا مخالفات البناء والتصالح في ظل القانون الحالي، من خلال تطبيقات عملية للاسترشاد بها؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لأسرة مركز التدريب القضائي لما بذلوه من جهد متميز في إعداد وتنظيم هذه الورشة.

وتضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل سلسلة من المحاضرات وفق الترتيب الزمني التالي:

"الانتماء الوظيفي وإدارة التغيير"، وقد تفضل بإلقائها المستشار معتز الهلالي - عضو مركز التدريب القضائي.

"إشكاليات التحقيق - تطبيقات عملية"، وقد تفضل بإلقائها المستشار أيمن شوقي – عضو الأمانة الفنية لرئيس الهيئة.

"دور وحدة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء"، وقد تفضل بإلقائها المستشار إبراهيم أبو زيد – عضو وحدة المتغيرات المكانية.

"فنيات إعداد مذكرة التصرف - قضايا عملية"، وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.

"المخالفات الوقتية والمستمرة"، وتفضل بإلقائها المستشار إسماعيل أبو كريشة - مدير نيابة البلينا.

"الإجراءات الشكلية والموضوعية الخاصة بالتحقيق"، وقد تفضلت بإلقائها المستشارة نهى حامد – مديرة نيابة سوهاج القسم الثاني.

"أهم المبادئ القضائية الحديثة في قضايا النيابة الإدارية – قضايا عملية"، وقد تفضل بإلقائها المستشار محمد حامد دياب – عضو فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.

"مرونة الفكر القانوني"، وقد تفضل بإلقائها المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.

"تطبيقات عملية ومناقشة عامة"، وتفضل بإلقائها المستشار حلمي حسين العمدة – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.