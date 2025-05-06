ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان هاتفيا تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات".

ومن جانبه ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".

وأضاف أن "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة".