رئيس جامعة المنيا يبحث سبل التعاون مع الملحق الثقافي السعودي تليفونيًا

استقبل الدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية بمصر، بمكتبه الدكتور وائل الرفاعي، رئيس قسم التقويم بكلية طب الأسنان بالجامعة، مبعوثًا من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وخلال الزيارة أجرى رئيس الجامعة اتصالًا تليفونيًا مع الملحق الثقافي السعودي لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة الأمور المتعلقة بالطلاب الوافدين السعوديين الدارسين بمراحل الدراسة المختلفة بجامعة المنيا.

وأكد فرحات حرص جامعة المنيا على رعاية أبنائها الوافدين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية، كما أشاد بجهود الملحقية الثقافية السعودية في تذليل العقبات التي قد تواجه الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة، والتي تعد وجهة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة في مختلف الكليات، لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقًا للمعايير الدولية.

وخلال الاتصال، أشاد الملحق الثقافي السعودي بالتعاون المثمر والبناء بين الملحقية والجامعة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية حريصة على جودة التعليم وتخريج طلاب متميزين.

وذكر أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديين للجامعات المصرية المتميزة، ومنها جامعة المنيا التي تمتلك مستوى أكاديميًا وتصنيفًا عالميًا مشرفًا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وفي نهاية الاتصال، وجّه فرحات الدعوة للدكتور منصور الخثلان، الملحق الثقافي السعودي، لزيارة جامعة المنيا.