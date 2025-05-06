تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025.

جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 94 إلى 100 جنيه للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 360 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 360 جنيها.

وانخفضت أسعار الكابوريا 12 جنيها لتترواح بين 40 إلى 168 جنيها للكيلو. ‏‎

تراجع سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.

‏‎انخفض سعر كيلو الجمبري الجامبو 20جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎وتراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وانخفض سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

‏‎وارتفع سعر السمك المكاريل 10جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.