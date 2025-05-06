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علق القيادي بجماعة الحوثي محمد البخيتي، على سلسلة الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، قائلًا: «سنقابل التصعيد بالتصعيد».

وقال خلال تصريحات لشاشة «التلفزيون العربي»، مساء الثلاثاء، إن «الحوثي أمامها مواقع كثيرة للعدو الإسرائيلي لم تستهدفها بعد».

وذكر أن «الاحتلال يسعى لتغيير قواعد الاشتباك، وفرض معادلة اشتباك جديدة تمكنه من استباحة كل الدول العربية دون رد».

وأضاف: «لن نقبل بتلك المعادلة أبدًا، وسنفرض معادلة جديدة أن أمن الكيان من أمن الدول العربية، وسنجابه الحصار بحصار، فلابد أن ننهي الكيان الصهيوني»، بحسب وصفه.

وبينما أشار إلى أن الضربات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف الأعيان المدنية تكبد بلاده «خسائر كبيرة»، إلا أنه أكد أن «خسائر العدو أكبر».

وذكر أن الضربات الإسرائيلية «لا تكسر إرادة الشعب اليمني وإنما توحده»، مضيفًا: «شعبنا مستعد لخوض المعركة مع أعداء المنطقة، وكثير ممن كنا نتقاتل معهم قبل شهور، يبدون استعدادهم لخوض المعركة مع اليمن».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام حوثية، باستهداف قصف أمريكي إسرائيلي لمحطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء.

وقالت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة الحوثي، إن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات».

وأشارت إلى أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري»، محذّرًا من أن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرض الموجودين للخطر».

ومساء الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وجاءت ضربات الاثنين، غداة إعلان الحوثيين مسئوليتهم عن استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم «عدة محاولات لاعتراضه».