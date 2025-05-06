 بنجلاديش... عودة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء للبلاد تعزز الضغوط على الحكومة لإجراء انتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش... عودة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء للبلاد تعزز الضغوط على الحكومة لإجراء انتخابات


نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 8:44 ص

عادت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء إلى البلاد، مما يزيد الضغوط على الحكومة لإجراء الانتخابات.


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