ارتفاع بسيط لأسعار البترول فى الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار البترول، اليوم، بنسبة طفيفة، فى أعقاب تراجعها خلال الأيام الماضية لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو 5 أشهر، فى الوقت الذى يسيطر فيه الحذر على التعاملات خوفا من تراجع الأسعار نتيجة زيادة المخزون الأمريكى وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

بلغ سعر خام برنت القياسى للنفط العالمى فى العقود الآجلة تسليم يوليو المقبل 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة.

وكان برنت والخام الأمريكى بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير أول أمس عندما سجلا، 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة وجود مؤشرات على تراجع الطلب على النفط نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمى.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أول أمس ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى إلى مستوى قياسى بلغ 12.4 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهى فى 31 مايو الماضى، بزيادة قدرها 1.63 مليون برميل يوميا عن متوسط إنتاج مايو 2018.

وفى ظل ارتفاع الإنتاج، قفزت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 31 مايو، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.

من ناحيته قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش هذا الأسبوع إن «نمو الطلب العالمى على البترول يسجل أضعف معدلاته منذ 2012» دون مليون برميل يوميا، وإن ذلك «يؤدى إلى الهبوط» الذى شهدته أسعار البترول فى الآونة الأخيرة.