أكد أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، أن مجلس إدارة النادي قام بدفع مستحقات لاعبيه بنسبة تصل إلى 75%، مشيرا إلى أنه يتحدث أن يصل اي نادي إلى هذه النسبة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "صرفنا مستحقات اللاعبين بنسبة تصل إلى 75% وأتحدى أن يصل أي ناد إلى هذه النسبة".

وأضاف: "مجدي عبد العاطي أرسل لي الاستقالة بشكل شخصي وأرسلها على جروب لكل أعضاء المجلس، سنعقد اجتماع وندرس الأسباب التي أوردها في الاستقالة،

وأكمل: "مجدي عبد العاطي حصل على راتب شهر 3 ونصف 4.. كل لاعب حاصل على 10 آلاف جنيه في منتصف أبريل".

وتابع: "للأسف الظروف الصعبة التي يعاني منها كل الأندية بسبب الأزمة التي خلفها توقف النشاط، نحاول توفير جزء من الأموال لدفع مستحقات أخرى للاعبين، وسنرد على كابتن مجدي بالمستندات، سيكون هناك اجتماع للمجلس وسندرس كل الأمور ثم نصدر بيان للرد على كل هذه الأمور".

وعن عودة النشاط الرياضي .. أجاب: "عودة النشاط هو قرار الدولة ونحن ملتزمون بالقرار الذي سيصدر، ولكن الأهم الحفاظ على النظام الصحي الحالي".

واستكمل: "اتحاد الكرة يجب أن يجلس معنا، نحن من سننفذ جميع السناريهات، يجب أن نجلس ونتناقش،، المقترحات المطروحة فيها شق يحتاج إقامة المفريق في معسكر مغلق، فأين سيكون ذلك، ومن سيتكفل بهذه المصريف، انا كنادي أسوان لدي مستحقات متأخرة لصالح الفندق عن 3 شهور، فمن سيتكفل بتكلفة البروتتوكول الصحي لعودة النشاط".

وأتم: "يجب أن يجتمع اتحاد الكرة بالأندية ويتم مناقشة كافة الجوانب قبل عودة الدوري، ننشاد وزير الرياضة الموافقة على تخصيص مبنى النادي للمساعدة في تنمية موارد النادي".