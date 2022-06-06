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روسيا: نستكمل تحرير مدينة سفياتوجورسك في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 5:40 م

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة استكملت تحرير مدينة سفياتوجورسك والمناطق المحيطة بها في جمهورية دونيتسك، مشيرة إلى أن القوميين المتطرفين نسفوا جسرا من أجل منع انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين: «القوات الروسية تكمل تحرير سفياتوجورسك في دونيتسك والمنطقة المحيطة بها، ومن أجل منع انسحاب القوات الأوكرانية، فجرت التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة الجسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس، حتى سبح 80 شخصًا عبر النهر، ولم يطلق الجيش الروسي النار عليهم».

وتابع البيان: «إننا نعتبر رفض العسكريين الأوكرانيين الدفاع عن نظام كييف - غير المجدي الذي يقوده القوميون - هو الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب فعله وليس الجبن، وبالتالي، فقد أنقذوا حياتهم جميعًا. وندعو جميع الجنود وأفراد وحدات الدفاع الإقليمية في على أوكرانيا أن تحذو حذوها».

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ ما تطلق عليه «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا؛ لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي البلاد.

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