تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 4ر41 نقطة مقابل 2ر36 نقطة خلال أبريل الماضي

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ورغم أن وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي ليست في قوة وتيرته في أبريل الماضي، فإنها ثاني أقوى وتيرة للتباطؤ منذ فبراير 2020 خلال الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وواصلت الشركات الصينية الإشارة إلى استمرار تضرر نشاطها بالقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، والتي تضمنت إغلاقات مؤقتة وفرض قيود على الحركة.

واستمر انكماش إجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي في تراجعه للشهر الرابع على التوالي. ولكن بوتيرة أقل مقارنة بشهر أبريل الماضي الذي كان قد سجل أقل مستوى له منذ 26 شهرا.

في الوقت نفسه تحسن المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 2ر42 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 2ر37 نقطة خلال أبريل الماضي.