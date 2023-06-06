عزة مصطفى: نقل الطفل مصطفى لمستشفى أطفال مصر لعلاجه من تجلط في شريان الرئة بعد توجيه الرئيس

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استجابته لعلاج الطفل «مصطفى» الذي يعاني من تجلط في الشريان الرئوي، وتم نقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر لعلاجه.



وقالت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، عقب عرض تقرير الحالة الصحية عبر برنامج صالة التحرير واستجابة الرئيس لحالة مصطفى، على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى منزل الطفل ونقلته إلى مستشفى أطفال مصر.



وتابعت: تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمطصفى من أجل إجراء عملية جراحية له.



وأضافت أن إدارة الشئون الاجتماعية قامت بالتواصل مع أسرة الطفل مصطفى، من أجل دراسة حالتهم المالية، وتقديم ما يلزم لهم.





