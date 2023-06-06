تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران العسكري، في العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت في منطقة "جبرة" ومحيط مقر "سلاح المدرعات" جنوبي العاصمة الخرطوم، مع إطلاق قوات الدعم السريع مضادات الطيران، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وحسب الشهود فإن الطيران العسكري حلق في سماء الخرطوم بكثافة، مع سماع أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من مناطق متفرقة من المدينة، دون توفر معلومات حول المناطق المستهدفة.

وذكروا أن الجيش السوداني، حاصر ولاية الخرطوم من كافة المحاور.

والأحد، دعت الرياض وواشنطن، الجيش السوداني و"الدعم السريع"، إلى الاتفاق مجددا على وقف جديد "فعال" لإطلاق النار، بعد ما أعلن الجيش تعليق مشاركته في مباحثات جدة بسبب ما قال إنه "عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات".

ومنذ مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة مفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع" بمدينة جدة نجحت في الوصول لهدنة بين الجانبين، غير أنه جرى تعليقها مطلع يونيو الجاري، نتيجة "الانتهاكات الجسيمة والمتكررة" لوقف إطلاق النار المعلن بين طرفي الصراع.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.