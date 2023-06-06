مصرع طالبة جامعية تحت عجلات قطار محطة سكة حديد بورسعيد

لقيت طالبة مصرعها تحت عجلات القطار المتجه إلى القاهرة، حيث اختل توازنها أثناء محاولتها الصعود لركوب القطار.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة قسم شرطة سكة الحديد، بمحطة قطار بورسعيد، يفيد مصرع طالبة جامعية تحت عجلات القطارالمتجه إلى القاهرة، ووفاتها في الحال.

وقد تبين من المعلومات الأولية، أن الطالبة تدعى إيمان محمد، طالبة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، من محافظة الإسماعيلية، اختل توازنها أثناء محاولتها الصعود لركوب القطار رقم 956 مميز المتجه من بورسعيد إلى القاهرة، في ميعاد انطلاقه الساعة 1:20 مساء، وسقوطها بين الرصيف والقطار، وذلك خلال دخول القطار على رصيف رقم 1 ليستقله الركاب، قبل موعد بعدة دقائق، حيث يحدث زحام ويضطر الطلبة للتدافع الشديد وتسابق للحصول على مقعد.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الشرق، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.