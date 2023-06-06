التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى الدور الثاني والحصول على الدرجة كاملة

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية، بشأن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب أصحاب الأعذار القهرية إلى الدور الثاني مع الاحتفاظ بالحصول على الدرجة كاملة.

وقالت الوزارة إنه يمكن للطالب تأجيل الامتحانات في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحانات في الدور الأول، مع تقديم المستندات الدالة على العذر المرضي، وهي: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها وصورة من رقم الجلوس، بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها ومختوم بختم رئيس اللجنة.

وأضافت أنه يمكن تأجيل الامتحانات للعالقين بالخارج مع تقديم صورة من جواز السفر موضح به تأشيرة الخروج والدخول للبلاد، حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة) حالات الولادة (تقدم شهادة المولود ويرفق بهما المستندات الآتية: صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب)

وأوضحت الوزارة أنه في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان ما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتلقى هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.