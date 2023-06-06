الناتو: تدمير سد نوفا كاخوفكا عمل شائن يسبب أضرارا بيئية بالغة

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قبل قليل، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا عمل شائن، قائلا أن تدميره يسبب أضرارا بيئية بالغة، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانهار سد مدينة نوفا كاخوفكا الضخم في جنوب خيرسون جزئياً بعد تعرضه لتفجير، ما أدى إلى غمر الفيضانات عدة قرى كلياً أو جزئياً، فيما بدأت السلطات الأوكرانية عمليات إجلاء ضخمة لسكان المناطق المتأثرة، والتي قدرت أعدادهم بنحو 16 ألفاً، في حين يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بشأن تفجير سد نوفا كاخوفكا، وذلك عقب انهياره جزئياً، وألقت روسيا باللوم على ضربات أوكرنية في انهيار السد، فيما اتهمت كييف القوات الروسية بتفجيره.