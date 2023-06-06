الصين: بحثنا مع فرنسا سبل العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا



قالت الصين إن وزير خارجيتها وانج يي، بحث مع مسئول فرنسي سبل العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا، حيث يحاول الرئيس الصيني، شي جين بينج، تقديم نفسه كصانع سلام محتمل في الصراع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن وانج يي وإيمانويل بون مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين، على "تهيئة الظروف لبدء عملية التسوية السياسية"، بدون توضيح ما قد يترتب على ذلك.

ومن جانبها، لم تنشر وزارة الخارجية الفرنسية تقريرا عن الاتصال الهاتفي على موقعها الالكتروني.

ولم يتضح ما إذا كان ماكرون يحظى بدعم لخطته من جانب كييف وحلفائها، الذين رفض الكثير منهم مقترحات وقف إطلاق النار التي من شأنها أن تسمح لروسيا بالحفاظ على مكاسبها على الأرض.