توفي منذ ساعات الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، بعد مسيرة طويلة في العمل الثقافي، وكان من آخر حواراته الصحفية الحوار الذي أجرته معه جريدة «الشروق» العام الماضي، بمناسبة فوزه بجائزة النيل، والذي عبّر فيه عن رؤيته للثقافة ودورها ومسؤولياتها.

في هذا الحوار، الذي نُشر قبل أشهر، تحدث صابر عرب عن الجائزة باعتبارها تقديرًا لمسار ممتد، مؤكدًا أن قيمة أي تكريم لا تنبع من كونه احتفاءً بشخص، وإنما من دلالته على ما قدمه صاحب الجائزة من عمل وجهد في المجال الثقافي.



وأوضح صابر عرب، خلال الحوار، أن الثقافة في نظره ليست نشاطًا ثانويًا أو ترفًا، بل عنصرًا أساسيًا في بناء وعي المجتمع، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية الثقافية ينعكس مباشرة على الأزمات الاجتماعية والفكرية، وربط بين قوة المجتمع وقدرته على التقدم وبين وجود مشروع ثقافي واضح ومؤثر.

وتوقف في حديثه عند دور الجوائز الثقافية، معتبرًا أنها يجب أن تكون وسيلة لدعم الأفكار وتشجيع الاستمرار، لا مجرد احتفال رمزي، مؤكدًا أهمية أن تنعكس هذه الجوائز في دعم الأجيال الجديدة وفتح مساحات أوسع أمام الشباب للتعبير والعمل.



كما تحدث عن المؤسسات الثقافية ودورها، مشددًا على أن تقييم نجاحها لا يكون بعدد الفعاليات، بل بقدرتها على التأثير الحقيقي في المجتمع، والوصول إلى الناس، وصناعة حالة وعي ممتدة، وهو ما اعتبره التحدي الأكبر أمام العمل الثقافي.

وأكد صابر عرب في حواره أهمية تجديد الخطاب الديني، ودور المسجد الذي رأى أنه يمكن أن يؤدي أدوارًا عظيمة قد تعجز وزارتا الثقافة والتعليم عن القيام بها، متمنيًا أن يكون خطيب المسجد قارئًا لما كتبه ابن رشد، وابن عربي، ونجيب محفوظ، وغيرهم في مجالات مختلفة.

وتطرق في الحوار إلى رأيه فيما حدث في فلسطين، واصفًا ما جرى بأنه حالة من الجنون فضحت بروباغندا الأمم المتحدة التي تمثل، في رأيه، وجهة النظر الأمريكية فقط، مؤكدًا أن التاريخ لم يشهد حربًا غير متكافئة كما حدث في غزة، ودعا إلى تسويق القضية الفلسطينية عالميًا باعتبارها قضية سياسية لا دينية، حتى تحظى باهتمام العالم المؤثر.

اليوم، وبعد رحيله، يكتسب هذا الحوار دلالة خاصة، إذ يُقرأ بوصفه شهادة أخيرة على ما آمن به محمد صابر عرب من أفكار ورؤى، وعلى رؤية متكاملة لدور الثقافة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.