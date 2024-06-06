 مقتل أكثر من 100 سوداني جراء هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة - بوابة الشروق
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مقتل أكثر من 100 سوداني جراء هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة

وكالات
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 7:17 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 7:17 ص

أفاد موقع "سودان تريبيون" بقتل ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية إثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن بيان لجان مقاومة مدني الذي قالت فيه "قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم مليشيا الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص".

وأكدت لجان على أن ما حدث في القرية "مجزرة وجريمة مكتملة الأركان" قامت بها قوات الدعم السريع، فيما لا يزال الجيش السوداني "متصلبا داخل محلية المناقل".

ونشرت لجان مقاومة مدني، مقطع فيديو، يُظهر دفن عشرات الضحايا في ميدان عام وسط تجمع غفير من السكان.

وحذرت لجان مقاومة مدني، صباح الأربعاء، من الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على ود النورة مع إطلاق وابل من الذخائر في محاولة لاقتحام البلدة.

وتقع ود النورة مع نهايات امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض حيث تبعد جنوب شرق القطينة 40 كيلومتر تقريبا وترتبط تجاريا مع ولاية الخرطوم.

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