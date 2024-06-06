القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين بعد تفجير عين نفق بهم غرب مدينة رفح

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل 5 جنود إسرائيليين بعد تفجير عين نفق بهم غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «تمكن مجاهدو القسام فجر اليوم، من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود، والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع».

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع ما وصفته بـ«حادث أمني خطير»، مشيرةً إلى عبور مقاومين من رفح إلى إسرائيل واشتباكهم مع قوات الاحتلال بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الإذاعة أن مجموعة من عناصر المقاومة تمكنت من العبور من رفح إلى إسرائيل بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن القوات التي كانت تقوم بتمشيط تلك المنطقة، اشتبكت مع عناصر المقاومة، وحدث تبادل إطلاق نار، ثمّ لاحقت طائرة بدون طيار ودبابات إسرائيليتين المجموعة.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه «يجري فحص إمكانية تمكن أحد أفراد المجموعة من العودة إلى غزة».

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة جنديين خلال «إحباط» تسلل لخلية قرب السياج الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم شرق رفح، على حد تعبيره، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.



