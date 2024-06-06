 تقرير فلسطيني: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية - بوابة الشروق
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تقرير فلسطيني: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

القدس-د ب أ
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 10:28 ص

أفاد تقرير فلسطيني بـ"اقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وأضاف الشهود أن "المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى"، مشيرين إلى أن "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

وأعلنت الأوقاف الاسلامية أن 1601 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى ، أمس الأربعاء، في ذكرى احتلال القدس، ونفذوا اعتداءات بحق المقدسيين وأدوا طقوسا تلمودية.


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