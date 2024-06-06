السجن المشدد 10 سنوات وغرامة لمتهمين بالإتجار في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 1114 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2024، بمعاقبة صاحب فرش خضروات وفاكهة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.