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انطلقت منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يلعب مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة أمام بوركينا فاسو في المباراة الرسمية الأولى لحسام حسن بعد توليه القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات بجوار بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب سيراليون خاض أمس الاربعاء الجولة الثالثة، ونجح في تحقيق الفوز على جيبوتي 2-1.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي 6-0 وعلى سيراليون 2-0، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم..

1- مصر 6 نقاط

2- بوركينا فاسو 4 نقاط

3- غينيا بيساو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا نقطة واحدة

6- جيبوتي بدون نقاط