ورود وكروت تهنئة باسم الرئيس السيسي توزع على المواطنين في كفر الشيخ احتفالا بعيد الأضحى

في أجواء غمرتها البهجة والفرح، شهدت شوارع محافظة كفر الشيخ احتفالات مميزة بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع الورود والحلوى وكروت تهنئة تحمل توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المواطنين والمارة.

وجاء في كروت التهنئة: "تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".

ولاقت هذه اللفتة ترحيبًا من الأهالي، الذين عبّروا عن سعادتهم بالأجواء المبهجة وما أضفته من مشاعر المحبة والتآلف وتبادل التهاني في الشوارع والميادين.

وفي سياق متصل، وجّه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العيد، كما قدّم تهانيه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب أعضاء الحكومة والقيادات التنفيذية والتشريعية والدينية.

وهنّأ المحافظ كذلك أبناء محافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.