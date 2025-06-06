أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، انسحابها من مالي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات العسكرية ضد الجماعات المتشددة، مؤكدة أنها "أتمت مهمتها بنجاح" في البلد الإفريقي المضطرب.

وقالت "فاجنر"، عبر قناتها الرسمية على تليجرام، إنها أعادت السيطرة على جميع المراكز الإقليمية في البلاد لصالح المجلس العسكري الحاكم، وطردت القوات المتشددة وقتلت قادتها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

لكن المجموعة لم توضح ما الذي سيحدث لمقاتليها بعد مغادرتهم مالي، أو ما إذا كانت ستعيد الانتشار في مناطق أفريقية أخرى.

هجمات دموية وعودة الفوضى

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الهجمات الدموية التي شهدتها مالي في الأسابيع الماضية، والتي أودت – بحسب روايات المتمردين – بحياة أكثر من 100 جندي مالي إلى جانب عدد من عناصر "فاجنر".

وتبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تحالف متشدد ينشط في منطقة الساحل، المسؤولية عن الهجمات، وكان من أبرزها تفجير وقع الأربعاء واستهدف قوات مالية وروسية قرب العاصمة باماكو.

نهاية حقبة.. وبداية أخرى

وكانت "فاجنر" قد دخلت مالي بعد أن أطاح الجيش المالي بالحكومة المنتخبة في انقلابين خلال عامي 2020 و2021، وأخرج القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة التي شاركت في محاربة المتمردين لعقد من الزمن.

لكن رحيل "فاجنر" لا يعني نهاية الوجود العسكري الروسي في البلاد، إذ لا يزال "فيلق إفريقيا"، وهو تشكيل جديد مدعوم من وزارة الدفاع الروسية، ينتشر في مالي، بحسب مراقبين.

ويُعتقد أن هذا الفيلق شُكّل بعد فشل التمرد الذي قاده مؤسس "فاجنر" يفغيني بريجوجين وقائدها العسكري دميتري أوتكين ضد قيادة الجيش الروسي في 2023، ثم انتقلا مع عدد من المقاتلين إلى بيلاروسيا.

تحوّل في الدور الروسي

وقال أولف ليسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لـ"رويترز"، إن "روسيا تسعى لإنهاء وجود فاجنر في مالي واستبدالها بفيلق إفريقيا"، مشيرًا إلى أن طبيعة التدخل الروسي قد تتغير.

وأضاف: "تولي فيلق إفريقيا للمهمة يعني استمرار الدور الروسي في مالي، لكن التركيز سيتحول على الأرجح إلى التدريب وتوفير المعدات، بدلاً من القتال المباشر مع الجماعات المتشددة".

ولم تصدر وزارة الدفاع المالية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن انسحاب "فاجنر" أو طبيعة التعاون المستقبلي مع روسيا.