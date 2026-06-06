أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إطلاق خدمة جديدة لتوصيل العلاج إلى منازل المرضى، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير خدمات صحية أكثر راحة وسهولة.

وقالت عازر، في بيان صحفي اليوم السبت، إن مديرية الصحة بالبحيرة ستبدأ تفعيل خدمة توصيل العلاج لمرضى العلاج على نفقة الدولة إلى المنازل في نطاق مركزي إدكو ورشيد كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم الخدمة تباعًا في باقي مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن خدمة توصيل العلاج للمنازل اختيارية، وستُنفذ من خلال شركة متخصصة ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها وزارة الصحة والسكان وتتابعها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الخدمة تستهدف تخفيف الأعباء عن المرضى، وتوفير الوقت والجهد، والحد من التزاحم داخل المستشفيات والوحدات الصحية، من خلال إيصال العلاج إلى المستفيدين دون الحاجة إلى الانتقال لمقار صرف العلاج.

وأضاف عساف أن المواطنين الراغبين في الاشتراك بالخدمة داخل مركزي إدكو ورشيد يمكنهم التواصل عبر الأرقام التالية:

واتس آب: 01207305781 - هاتف: 0225873035