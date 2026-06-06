رئيس جامعة المنيا: مستشفى الأورام الجامعي يمثل إضافة نوعية لمنظومة العلاج بصعيد مصر

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عيادات أورام الأطفال بمستشفى الأورام الجامعي، وما تضمه من عيادات طبية متخصصة لخدمة الأطفال مرضى الأورام، والتي تشمل عيادات أورام الأطفال، وجراحة الأورام، وعيادة الحالات الجديدة، وعيادة العلاج الكيماوي، وعيادة العلاج الإشعاعي، وعيادة الاستقبال والطوارئ، وعيادة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وعيادة المبادرة الرئاسية للأورام السرطانية، في إطار خطة الجامعة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية وفق أعلى المعايير العلاجية، بما يضمن توفير منظومة متكاملة لتشخيص وعلاج ومتابعة مرضى الأورام داخل محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة، جناح العمليات والأقسام الداخلية ووحدات العلاج المختلفة، للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث النظم الطبية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارة الدعم الفني من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛تمهيدًا للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة جاهزية المستشفى لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأكد أن مستشفى الأورام الجامعي يُعد أحد المشروعات الطبية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة لتوفير خدمات تشخيص وعلاج الأورام داخل المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقليل مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة بدأت بالفعل تشغيل وحدة العلاج الإشعاعي ووحدة العلاج الكيماوي بالمستشفى، في خطوة مهمة لدعم منظومة علاج الأورام وتقديم خدمات طبية متخصصة ومتطورة للمرضى.

وبين أن الجامعة تواصل دعم المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.

ولفت فرحات، إلى أن مستشفى الأورام الجامعي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 سريرًا، ويضم أحدث جهاز معالج إشعاعي خطي، وجهاز الأشعة المقطعية المحاكي، إلى جانب وحدات العلاج الكيماوي، وخدمات المسح الذري، ومعامل تحليل الأنسجة وعينات النخاع، بما يتيح تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود المتميزة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى الأورام الجامعي، مثمنًا ما يقدمونه من خدمات علاجية وإنسانية لمرضى الأورام.

وتوجه بالشكر والتقدير لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا لما أضافته من لمسات فنية وجمالية وإنسانية داخل المستشفى، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة نفسيًا للمرضى والأطفال المترددين على المستشفى، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة في دعم المنظومة الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى الأورام الجامعي، إلى جانب نواب مدير المستشفى والقيادات الطبية والإدارية وهيئة التمريض.