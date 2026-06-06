الهلال يستهدف ضم ديمبيلي لتعويض رحيل مالكوم المحتمل

كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته شبكة “Goals Zone”، فإن إدارة الهلال تقدمت بعرض رسمي إلى ديمبيلي من أجل استقطابه إلى صفوف الفريق، ضمن خطة تدعيم التشكيلة بعناصر من الطراز العالمي استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي اهتمام النادي السعودي بالتعاقد مع الجناح الفرنسي في ظل احتمالية رحيل البرازيلي مالكوم خلال الفترة المقبلة، ما دفع مسؤولي الهلال إلى البحث عن بديل هجومي يمتلك الخبرة والقدرات الفنية الكبيرة.

وتسعى إدارة “الزعيم” إلى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، تنفيذًا لرؤية المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يطمح إلى تعزيز صفوف الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويُعد ديمبيلي أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة، ما يجعل الصفقة المحتملة محط اهتمام واسع في حال تطورت المفاوضات خلال الفترة المقبلة.